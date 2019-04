Tancos

O ex-investigador da Polícia Judiciária Militar (PJM) Vasco Brazão afirmou hoje que o ex-ministro Azeredo Lopes foi informado da "encenação" da recuperação do material furtado em Tancos, revelando que entregou um documento com uma "versão resumida" dos factos.

Ouvido na comissão parlamentar de inquérito ao furto de Tancos, Vasco Brazão disse que o documento, sem timbre e sem assinatura, foi entregue "em novembro ou dezembro" por si e pelo ex-diretor da PJM, Luís Vieira, ao então chefe de gabinete do ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes, general Martins Pereira.

Segundo o relato do major Vasco Brazão, arguido no processo judicial e que se encontra em prisão domiciliária, o ex-diretor da PJM, através de uma chamada telefónica pela aplicação 'Whatsapp', comunicou ao então ministro da Defesa, na presença do chefe de gabinete, que a recuperação do material "não ocorreu da forma que tinha sido publicitada, mas sim através de um informador".