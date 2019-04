Actualidade

O australiano Breton Tarrant, apontado como autor do atentado terrorista em duas mesquitas em Christchurch, na Nova Zelândia, vai ser submetido a duas avaliações para determinar o seu estado mental, ordenou hoje o juiz encarregue do caso.

O juiz Cameron Mander, do tribunal superior da cidade de Christchurch, pediu dois relatórios preliminares para avaliar a capacidade do homem em se declarar inocente ou culpado das 50 acusações de homicídio, uma por cada vítima mortal do ataque, e 39 por tentativa de homicídio.

O magistrado defendeu que as avaliações fazem parte dos procedimentos judiciais regulares, garantindo que estes não afetam o direito do réu a um julgamento justo.