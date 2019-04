Actualidade

Os vinhos portugueses "necessitam ainda de crescer um pouco o preço médio" no mercado canadiano, já que tem castas únicas no mundo, disse hoje à agência Lusa uma responsável da ViniPortugal, que gere a marca "Wines of Portugal".

"Falta-nos crescer ainda um pouco o preço médio, é esse também o objetivo deste tipo de ações para fazer convencer os consumidores canadianos a pagarem um pouco mais para provarem o que Portugal pode oferecer, que é a nossa diferenciação que está assente nas nossas castas, que mais ninguém tem no mundo", afirmou Sónia Vieira.

A coordenadora de promoção e de formação da ViniPortugal - que junta estruturas associativas e organizações de profissionais ligadas ao comércio, produção, cooperativas, destiladores, agricultores e Denominações de Origem -, falava na baixa de Toronto, durante uma ação de promoção de vinhos portugueses junto de profissionais do setor na América do Norte, e que juntou 34 produtores nacionais.