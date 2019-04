Actualidade

Pelo menos seis pessoas ficaram hoje feridas, uma delas com gravidade, em dois acidentes envolvendo diversos veículos nos dois sentidos da A8, em Torres Vedras, obrigando ao corte da via, segundo o INEM e a Proteção Civil.

Contactada pela Lusa, fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) contou que foram acionados meios para dois acidentes, ao quilómetro 35 da A8, um no sentido Norte-Sul e outro no sentido inverso, próximo das 07:30.

O INEM registou quatro feridos ligeiros no acidente que ocorreu no sentido Norte-Sul e um ferido grave na colisão ocorrida no sentido Sul-Norte. Contudo, contactado plea Lusa, o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa disse ter conhecimento de seis vítimas, desconhecendo o estado.