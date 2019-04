Actualidade

O baterista e produtor Fred Ferreira estreia-se em maio a solo com "O amor encontra-te no fim", ao fim de vinte anos de trabalho com outros artistas e grupos portugueses, foi hoje anunciado.

"Senti a necessidade de talvez me encontrar mais comigo próprio, estar sozinho e fazer as minhas coisas de forma diferente do que tinha feito até agora musicalmente", afirmou o músico à agência Lusa.

O álbum sai a 03 de maio e é antecipado pelo tema "Boo", que conta com a participação do músico brasileiro Marcelo Camelo, um dos convidados deste primeiro registo em nome próprio.