Actualidade

Um derrame de cerca de três toneladas de hidrocarbonetos ocorreu hoje no Terminal XXI do Porto de Sines, em Setúbal, tendo sido "ativados os meios de contingência" com vista "à contenção e recolha" do produto, informou o município.

Em declarações à Lusa, o presidente da Câmara de Sines, Nuno Mascarenhas, explicou que "foram derramadas cerca de três toneladas de hidrocarbonetos" para o mar, que ficaram contidas na área do Terminal XXI "porque foram de imediato acionados os meios de contingência do porto de Sines".

O autarca indicou ainda que o derrame "aconteceu durante a trasfega de combustível", esta madrugada.