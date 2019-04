Grécia

O Eurogrupo considerou hoje estarem reunidas "as condições necessárias" para o desembolso de 970 milhões de euros para alívio da dívida da Grécia, anunciou o presidente do fórum dos ministros das Finanças da zona euro, Mário Centeno.

Considerando "positiva" a avaliação revista feita pelas instituições europeias no âmbito da segunda missão de supervisão reforçada à Grécia, por concluir que aquele país empreendeu as ações necessárias para cumprir os compromissos assumidos, Mário Centeno disse esperar que os credores aprovem a transferência da primeira tranche de medidas de alívio da dívida, no valor de 970 milhões de euros, assim que os procedimentos nacionais estiverem concluídos.

Na versão revista das conclusões da segunda missão de supervisão reforçada à Grécia, que foi publicada na quarta-feira e atualizou o relatório de 27 de fevereiro, o executivo comunitário notava que o Governo grego providenciou "atualizações importantes nas medidas para apoiar a resolução para o crédito malparado e a estabilidade do setor bancário" e adotou legislação para assegurar a proteção das residências principais, as duas reformas por cumprir que mais preocupavam Bruxelas.