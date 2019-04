Actualidade

Dezenas de associações de doentes juntaram-se num movimento cívico que pretende recolher as 20.000 assinaturas necessárias para transformar a proposta de Lei de Bases da Saúde elaborada pela comissão liderada por Maria Belém Roseira numa iniciativa legislativa.

A iniciativa do Movimento Cívico Pelas pessoas, Para as Pessoas foi hoje apresentada em conferência de imprensa e pretende acolher o texto tal como foi elaborado pela comissão de revisão da Lei de Bases, defendendo que é preciso garantir, no futuro, "a responsabilidade primeira do Estado na proteção da saúde".

"O objetivo é levar à Assembleia da República uma proposta de lei que consiste na proposta de Lei de Bases da Saúde elaborada e apresentada ao Governo pela comissão liderada por Maria de Belém Roseira", explicou à Lusa Rosário Zincke, que representa neste movimento a Plataforma Saúde em Diálogo e a associação Alzheimer Portugal.