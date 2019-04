Actualidade

O presidente da Câmara do Porto destacou hoje a importância da futura Linha Rosa do Metro do Porto, entre a Praça da Liberdade e a Boavista, para reduzir o transporte individual na cidade.

"Passo na rua Júlio Dinis [na zona da Galiza, perto da rotunda da Boavista e do polo universitário do Campo Alegre] todos os dias e a cidade não pode continuar a viver daquela maneira [com o congestionamento automóvel]. Neste momento, sabemos quando saímos, mas não quando chegamos. Com esta expansão do metro, e em breve, em 2022, teremos o problema resolvido", observou Rui Moreira, na cerimónia de apresentação da expansão do Metro do Porto.

De acordo com o autarca, "depois, com certeza o metro vai continuar a crescer", porque "todos sabemos a linha de Metro que gostaríamos de ter, mas para já vamos ter esta".