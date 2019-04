Actualidade

O Vitória de Guimarães anunciou hoje que vai receber no seu estádio o Desportivo de Chaves, na 28.ª jornada da I Liga, após o Tribunal Arbitral do Desporto ter suspendido a interdição imposta pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) atendeu aos argumentos apresentados pelo Vitória SAD e suspendeu a decisão do Conselho de Disciplina da FPF. Neste sentido, o encontro entre o Vitória e o Chaves, agendado para amanhã [sábado, às 18:00], será realizado no Estádio D. Afonso Henriques", indica o site oficial do clube minhoto.

Depois de o Conselho de Disciplina federativo ter anunciado a decisão de interditar o Estádio D. Afonso Henriques por um jogo, na terça-feira, o Vitória espera agora por um veredicto do TAD, após o recurso para o órgão ter sido aceite.