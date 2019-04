Actualidade

Um acidente envolvendo quatro adultos que seguiam na traseira de uma composição do Metro na linha de Gondomar, no túnel da Levada, causou hoje quatro feridos ligeiros, disse à Lusa fonte da Metro do Porto.

Segundo a fonte, os quatro adultos "estavam a praticar train surfing (viajar na cobertura dos transportes ferroviários) quando caíram na via", tendo sido descobertos "pelo condutor da composição que seguia em sentido contrário" e que alertou para o socorro.

Segundo os Bombeiros de Areosa/Rio Tinto o alerta foi dado pela 13:25 tendo seguido para o local a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) daquela corporação e duas ambulâncias do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).