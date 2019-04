Actualidade

O procurador-geral da República são-tomense condenou hoje "veementemente" a atuação da Polícia Judiciária envolvendo dois ex-ministros e garantiu que vai procurar "restabelecer a legalidade", advertindo para o risco de o país caminhar "para um Estado policial".

"O Ministério Público condena veementemente este modo de atuar da Polícia Judiciária e irá usar todas as suas prerrogativas para o controlo e restabelecimento da legalidade, seja em sede de ação penal ou no exercício do poder disciplinar de que dispõe enquanto órgão que superintende a Polícia Judiciária, a fim de garantir e efetivar a responsabilização e a reposição da legalidade", afirmou hoje Kelve Nobre de Carvalho, numa comunicação ao país.

Na quarta-feira, a Polícia Judiciária (PJ) deteve Américo Ramos, antigo ministro das Finanças do Governo liderado por Patrice Trovoada (Ação Democrática Independente, agora na oposição), e que ficou em prisão preventiva após ter sido presente ao tribunal de primeira instância; e na quinta-feira, esta polícia impediu o ex-ministro das Obras Públicas Carlos Vila Nova de viajar para Portugal e convocou-o para ser ouvido hoje de manhã nas instalações da PJ.