Actualidade

A BMW rejeitou hoje as acusações da Comissão Europeia sobre um alegado cartel com as fabricantes Daimler e VW que limitou a concorrência na área das tecnologias limpas na União Europeia (UE), justificando serem "grupos de trabalho técnicos".

Em causa está uma comunicação formal feita hoje a estas companhias, com base ainda numa decisão preliminar, na qual Bruxelas acusa estas empresas de "violarem as regras concorrenciais da União Europeia [UE], entre 2006 a 2014, por conluio que restringiu a concorrência no desenvolvimento de tecnologias limpas para as emissões de gasolina e diesel nos carros de passageiros".

Num comunicado divulgado, entretanto, no seu 'site', o grupo BMW confirma a receção da notificação, mas rejeita a existência de "quaisquer acordos de preço ou territoriais para prejudicar os clientes ou fornecedores".