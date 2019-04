Actualidade

O lixo produzido em casa na preparação de legumes e outra matéria orgânica pode vir a servir para despoluir águas ruças, como as de lagares e indústria têxtil, ou ser aproveitado para blocos usados na construção, segundo um projeto ibérico.

Há quase dois anos que a comunidade científica e empresas estão a desenvolver investigação, com resultados já comprovados em laboratório, no âmbito do projeto transfronteiriço VALORCOMP, com um orçamento superior a um milhão de euros, financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), através do programa INTERREG V-A Espanha-Portugal (POCTEP).

O projeto resultou de um desafio lançado pela Resíduos do Nordeste, a empresa responsável pelo tratamento do lixo no distrito de Bragança, à comunidade científica e tecnológica.