Actualidade

O grupo espanhol de capitais públicos Correos adquiriu 51% do capital da Rangel Expresso, que passará a designar-se Correos Express Portugal, num negócio aprovado hoje pelo Conselho de Ministros em Espanha, anunciou o grupo português Rangel.

Em comunicado, a Rangel Logistics Solutions explica que operação - que marca a "estreia da internacionalização da companhia espanhola nos seus 302 anos de história" - se enquadra na estratégia de "assegurar uma oferta unificada a nível ibérico por parte da Correos Express, que permitirá entregas de encomendas em 24 horas em qualquer ponto da Península Ibérica, graças às infraestruturas de ambas as companhias".

Segundo refere, o negócio - cujo valor não foi divulgado - ocorre "após a criação de uma aliança estratégica entre ambas as companhias" e visa "permitir a liderança no transporte e entregas de encomendas provenientes do negócio do comércio eletrónico a nível ibérico" e "continuar a oferecer serviços de transporte expresso internacional de e para qualquer parte do mundo".