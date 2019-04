Mau Tempo

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) emitiu hoje um aviso à população para os próximos três dias devido a um agravamento das condições meteorológicas, com forte precipitação, queda de neve, vento e agitação marítima.

Na sequência de um alerta do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a ANEPC avisa para a "queda de neve persistente e com acumulação" a partir dos 800/1.000 metros nas regiões norte e centro, com especial destaque para as formações da Peneda-Gerês, Montesinho, Alvão-Marão, Montejunto e Estrela, com acumulados que podem chegar aos 15 centímetros nos próximos três dias.

A Proteção Civil avisa igualmente para situações de chuva, "pontualmente forte", nas regiões do litoral norte e centro, estendendo-se progressivamente às restantes regiões.