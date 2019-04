Actualidade

O secretário de Estado das Finanças refutou hoje as acusações de pressão feitas pelo antigo ministro Álvaro Santos Pereira, quando alegou que um membro do Governo quis remover a palavra corrupção do relatório da OCDE sobre Portugal.

"Se a perceção é sobre pressão, é um problema de perceção seguramente, porque aquilo que houve foi uma discussão como houve há dois anos. Exatamente igual", asseverou, ao ser questionado sobre se poderia ter havido um problema de perceção do ex-governante relativamente à sua postura na discussão do relatório da OCDE sobre Portugal, divulgado em fevereiro.

O antigo ministro Álvaro Santos Pereira disse na quarta-feira no parlamento que houve "algum incómodo" e que um membro do Governo e a delegação portuguesa na OCDE quiseram remover a palavra corrupção daquele relatório, por considerarem que "o problema da corrupção em Portugal não é dos mais graves""