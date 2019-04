Actualidade

As margens do rio Teixeira, na zona de Lafões, vão ter um eco trilho com mais de nove quilómetros e, para isso, foi assinado hoje um acordo entre as três autarquias envolvidas, dos distritos de Viseu e Aveiro.

"Estão criadas as sinergias para que se crie um fenómeno de desenvolvimento de toda uma região e é com elevado orgulho que aqui estou, porque é o alavancar de cada um dos municípios, cada um com o seu ponto de interesse", salientou o presidente da Câmara de Oliveira de Frades.

Paulo Ferreira falava no ato de lançamento do projeto - que se celebrou na Junta de Freguesia de São João da Serra, Oliveira de Frades - e de assinatura de um acordo entre as três autarquias, que "vai permitir fazer umas das obras mais emblemáticas da região", que "será inscrita nos lugares a visitar em Portugal e até além-fronteiras".