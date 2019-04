Actualidade

As exposições "Charlotte Salomon: Vida? Ou Teatro?" e "Constelações", com obras em pintura, vídeo, desenho e escultura, vão ser inauguradas em simultâneo a 10 de abril, no Museu Coleção Berardo, em Lisboa.

"Charlotte Salomon: Vida? Ou Teatro?" é uma mostra com curadoria de Éric Corne, exclusivamente de pintura, dedicada à obra singular de Charlotte Salomon (1917--1943), realizada entre 1940 e 1942, de acordo com a programação.

Nesse período, Charlotte estava exilada com os seus avós no Sul de França, depois de ter fugido da perseguição nazi que em Berlim, onde vivera até então.