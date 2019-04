Europeias

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, disse hoje em Budapeste que vai ser o seu partido a decidir, depois das eleições europeias de 26 de maio, se fica ou não no Partido Popular Europeu (PPE).

"Nós decidiremos sobre o nosso futuro no PPE", assegurou Orbán perante simpatizantes e jornalistas no lançamento da campanha eleitoral do seu partido, o Fidesz.

Orbán acrescentou que sairá do PPE se a orientação da família europeia de centro-direita "mover para a esquerda ou para o liberalismo".