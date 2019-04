Actualidade

A peça "Era uma vez um país assim: Contar bem contadas a ditadura e a revolução", no Teatro S. Luiz, em Lisboa, encerra um ciclo dedicado à memória, iniciado pelo Teatro do Vestido em 2014, e é "uma experiência fantástica".

Em declarações à agência Lusa, a responsável artística da companhia, Joana Craveiro, acrescentou que o espetáculo em cena no S. Luiz é dirigido a crianças do primeiro ciclo do ensino básico, e encerra o percurso iniciado com "Um museu vivo de memórias pequenas e esquecidas", uma peça dirigida ao público em geral, estreada em 2014, coproduzida com a Galeria Zé dos Bois, que a acolheu, assim como o teatro municipal da António Maria Cardoso, em Lisboa.

"Era uma vez um país assim: Contar bem contadas a história da ditadura e da revolução" - com todas as sessões já esgotadas, segundo Joana Craveiro - remete para um cenário de uma sala de aulas, ao longo da qual os atores vão explicando a "ideia de um país cinzento e fechado, no tempo da ditadura, onde se podia fazer muito pouco, onde as pessoas eram vigiadas e onde havia uma polícia política".