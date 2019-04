Actualidade

O secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, Tiago Antunes, disse hoje que o tempo de serviço integral das carreiras especiais que esteve congelado "é irrecuperável" e que o Governo "nunca assumiu" esse compromisso.

"O Governo nunca assumiu o compromisso de recuperação retroativa do tempo que esteve congelado. Nunca assumiu nem podia assumir, uma vez que as sucessivas leis do Orçamento do Estado, que procederam ao congelamento entre 2011 e 2017, sempre estipularam que o tempo congelado não podia vir a ser recuperado", disse Tiago Antunes.

O governante falava numa conferência de imprensa, em Lisboa, onde estiveram ainda secretários de Estado das áreas governativas das Finanças, da Defesa Nacional, da Administração Interna, da Justiça e da Educação, com o objetivo de prestarem esclarecimentos sobre o diploma aprovado na quinta-feira em Conselho de Ministros sobre as carreiras especiais.