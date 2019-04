Actualidade

O Teatro do Vestido conta repor, em 2020, a peça "Elas também estiveram lá", no Cinema S. Jorge, em Lisboa, onde foi estreada em 2018, e se manteve sempre esgotada, revelou hoje à agência Lusa a diretora artística da companhia.

Estreada em abril do ano passado, no âmbito da iniciativa "Abril em Lisboa", a peça resgatava memórias de mulheres durante a ditadura e a sua queda, de quotidianos de resistência e da revolução, percorrendo um itinerário que começava na avenida da Liberdade e terminava na antiga "Sala da Censura" do Cinema S. Jorge.

"Elas também estiveram lá" é "uma reflexão sobre a condição feminina nas últimas décadas" que "falava de histórias de que ninguém fala", como o definiu, na altura da estreia, a diretora artística do Teatro do Vestido, Joana Craveiro.