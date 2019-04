Actualidade

O Benfica foi o clube que mais comissões pagou a intermediários entre 01 de abril de 2018 e 31 de março de 2019, com 17,8 milhões de euros (ME), superando FC Porto (16,1 ME) e Sporting (10,1).

Segundo dados hoje revelados pela Federação Portuguesa de Futebol, relacionados com contratações e renovações de contrato, os 'ejncarnados' foram os mais gastadores, com mais 1,7 ME do que os 'dragões' e 7,6 ME do que os 'leões'.

As verbas ligadas aos 'encarnados' referem-se a 36 movimentos contratuais, menos dois do que os 'azuis e brancos', e mais três do que os 'verde e brancos'.