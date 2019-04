Actualidade

O Folio - Festival Literário Internacional de Óbidos vai decorrer nos dias 10 a 20 de outubro, numa edição que terá como tema "O Tempo e o Medo", e que contará com novos curadores, divulgou hoje a organização.

"Vivemos num tempo em que o medo é transversal a questões como as alterações climáticas, a insegurança, as novas tecnologias que levam à escassez de trabalho", disse à agência Lusa o presidente da câmara de Óbidos, Humberto Marques, sublinhando "contemporaneidade" do tema escolhido para a 5.ª Edição do Folio.

Entre as novidades desta edição conta-se a escolha de jornalista Ana Sousa Dias para curadora do Folio Autores, capítulo do festival que leva à vila dezenas de escritores e pensadores para participar nas mesas em que são debatidos vários temas. A curadoria será repartida com Pedro Sousa, da Sociedade Vila Literária, que transita da última edição.