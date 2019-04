Actualidade

O movimento cívico 'Pró Nadir' disse hoje que "pode estar em risco iminente de demolição" a antiga panificadora projetada pelo arquiteto e artista transmontano, um edifício construído em Vila Real, de propriedade privada, que está degradado.

Os responsáveis pelo movimento afirmaram, em comunicado, ter tido conhecimento da intenção de demolição do edifício, projetado por Nadir Afonso, para a ampliação de uma superfície comercial daquela cidade.

A Direção Regional de Cultura do Norte (DRNC) confirmou à agência Lusa que "emitiu um parecer favorável ao projeto de ampliação do empreendimento comercial adjacente à panificadora de Vila Real", depois de ter avaliado o impacto do projeto no âmbito do quadro da zona especial de proteção que decorre da classificação do Alto Douro Vinhateiro.