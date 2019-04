Montijo

O ministro das Infraestruturas e da Habitação afirmou hoje esperar que o resultado do Estudo do Impacte Ambiental (EIA) do aeroporto do Montijo seja positivo e acrescentou que Portugal já perdeu "muito dinheiro e exportações".

"Estamos esperançados que o resultado seja positivo, mas isso não depende de nós. Há muito trabalho para fazer. Estamos convictos da importância de não perdermos mais tempo. Nós já estamos a perder muito, muito dinheiro, exportações e receitas por não fazermos obras neste aeroporto [de Lisboa] e no novo [Montijo]", disse Pedro Nuno Santos, em Lisboa, após a cerimónia de apresentação do primeiro A321Lrneo da TAP.

Na passada sexta-feira, a ANA - Aeroportos disse à Lusa que o Estudo de Impacte Ambiental do aeroporto do Montijo está em conclusão e será entregue à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) até ao final da segunda semana de abril.