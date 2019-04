Actualidade

O ministro das Infraestruturas e da Habitação defendeu hoje que, apesar de "ainda faltar muito" tempo para entrada em bolsa da TAP, o Estado, "seja qual for o cenário", vai continuar a ser o maior acionista do grupo.

"Eu julgo que estamos ainda muito longe desse dia para me colocar na posição de fazer conjeturas sobre o que vai acontecer. Nós temos acordos assinados, o Estado vai cumpri-los dentro do conjunto de regras e condições estipuladas nesses acordos. Vamos esperar com paciência", disse Pedro Nuno Santos, em Lisboa, após a cerimónia de apresentação do primeiro avião A321Lrneo da TAP.

O governante referiu ainda que o executivo é firme "nos compromissos que assumiu com os parceiros" e, portanto, "tudo correrá com a maior normalidade".