Actualidade

O FC Porto isolou-se hoje de forma provisória no comando da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Boavista, por 2-0, na abertura da 28.ª jornada, ficando a aguardar o resultado do Benfica.

No Estádio do Dragão, em jogo marcado pela ausência dos treinadores - ambos suspensos -, a equipa de Sérgio Conceição ganhou com golos de Soares, de grande penalidade, aos 41 minutos, e de Otávio, aos 48, e somou a quarta vitória seguida no campeonato, após a derrota 'caseira' com o Benfica.

Entre a qualificação para a final da Taça de Portugal, nesta semana, e o arranque dos quartos de final da Liga dos Campeões, em Liverpool, na próxima terça-feira, os 'dragões' passaram a somar 69 pontos, mais três do que o Benfica, que visita o Feirense no domingo.