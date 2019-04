Actualidade

A China construiu o primeiro veículo de inspeção inteligente para linhas ferroviárias de média e baixa velocidade que utilizam força eletromagnética (maglev), uma viatura criada na província de Hunan, informou hoje a agência de notícias Xinhua.

O veículo, com 5,81 metros de comprimento e 2,6 metros de largura, foi inaugurado no parque industrial de Changsha da China Railway Construction Heavy Industry (CRCHI) no início desta semana, preenchendo a lacuna do equipamento de inspeção dinâmica e inteligente para linhas maglev de média e baixa velocidade.

Com uma velocidade máxima de 25 quilómetros por hora, o veículo pode transportar seis trabalhadores de manutenção, aumentando a eficiência, precisão e segurança da manutenção da linha maglev, que atualmente depende muito da inspeção manual.