Venezuela

O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou sexta-feira novas sanções impostas contra 34 embarcações propriedade ou operadas pela estatal Petróleos da Venezuela SA (PDVSA) e duas outras empresas que transportam petróleo venezuelano para Cuba.

"Os EUA continuam a tomar medidas enérgicas conta o regime ilegítimo do 'ex-Presidente' Nicolás Maduro, não apenas para isolar as empresas corruptas da Venezuela, mas também para atacar os simpatizantes de Maduro em Havana, que continuam a permitir a opressão do povo da Venezuela", explica o Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA.

Num comunicado, publicado na internet, o Tesouro norte-americano explica que a "Cuba tem sido uma força que tem potenciado e alimentado a crise da Venezuela".