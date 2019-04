Actualidade

Os doentes internados por motivos sociais ficam em média quase cem dias no hospital, um aumento superior a 40% em relação ao ano anterior, segundo o barómetro de internamentos sociais.

Incapacidade das famílias ou falta de respostas na comunidade são os principais motivos destes internamentos sociais.

Os dados da terceira edição do barómetro promovido pela Associação dos Administradores Hospitalares, a que a agência Lusa teve acesso, foram recolhidos no dia 18 de fevereiro em 33 unidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde e mostram que os internamentos sociais ocupam 5% das camas dos hospitais.