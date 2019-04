Actualidade

Apoiantes do ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva manifestam-se este domingo, em pelo menos 16 países, na data que marca um ano da prisão do antigo governante, segundo o Partido do Trabalhadores (PT).

Alemanha, Amesterdão, Austrália, Áustria, Brasil, Dinamarca, Espanha, EUA, França, Inglaterra, Itália, México, Portugal, Suécia, Suíça e Uruguai são os países anunciados na página da internet do PT como palco de protestos contra a prisão de Lula da Silva.

O Partido dos Trabalhadores informa ainda que a Campanha 'Lula Livre' vai transmitir as manifestações através da plataforma Youtube, num programa que terá 12 horas de duração.