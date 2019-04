Actualidade

Os cabeças de lista do CDS-PP às legislativas, propostos pela líder do partido, foram hoje aprovados por mais de 80% dos votos numa reunião do conselho nacional do partido, em Lisboa.

Fonte oficial dos centristas disseram à Lusa que a lista da chamada quota nacional da direção nas listas teve 100 votos a favor (82,6%), 14 contra, seis nulos e um branco, numa votação feita já de madrugada.

A lista do partido às europeias, de novo encabeçada por Nuno Melo, também foi aprovada, com 91% de votos a favor, três por cento contra e 5,4% de brancos e nulos.