Brexit

O ministro das Finanças britânico, Philip Hammond, mostrou-se hoje "otimista" quanto à possibilidade de a União Europeia (UE) aceitar um novo adiamento do 'Brexit', apesar do cansaço de ambas as partes relativamente ao processo de saída do Reino Unido.

"A maioria dos colegas com quem tenho falado concorda que precisamos de mais tempo para completar este processo, pelo que estou otimista para o Conselho Europeu de quarta-feira", declarou o ministro britânico em Bucareste, à chegada à reunião dos ministros de Economia e Finanças da UE.

Philip Hammond disse entender que os "colegas da UE" estejam "fartos" devido à demora no processo de negociação da saída do Reino Unido do bloco comunitário.