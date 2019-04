Actualidade

A empresa de material escolar e de escritório Ambar, que este mês celebra 80 anos, quer aumentar dos atuais 40% para 60% o peso da faturação no exterior até 2021, apostando na Europa, PALOP e Emirados Árabes Unidos.

Em entrevista à agência Lusa, o presidente da empresa, José Ferreira, destaca o muito maior potencial de valorização dos produtos da Ambar no mercado externo, cuja dimensão e rendimento 'per capita' em muito superam o mercado português, que em 2015 representava 80% a 90% do volume de negócios da empresa.

A aposta nas exportações foi, por isso, uma das estratégias desde logo assumidas por José Ferreira e pelo sócio, José Costa, dois empresários de Barcelos da área têxtil e automóvel que em 2014 adquiriram 70% do capital de uma Ambar a braços com um Processo Especial de Revitalização (PER) que começou por propor a liquidação da empresa e que acabou por prosseguir pelas mãos de um grupo de quadros.