O empresário e filantropo Mo Ibrahim defendeu hoje, em Abidjan, que África tem de "falar seriamente" sobre planeamento familiar porque os recursos são insuficientes para gerir "o tsunami de juventude" que representa o crescimento demográfico do continente.

"Devemos saber o que fazer com este tsunami de juventude. Porque é que não pensamos em debater o planeamento familiar", questionou o também patrono da Fundação Mo Ibrahim.

Mo Ibrahim falava hoje durante a sessão inicial do Fórum Mo Ibrahim, que este ano decorre na Costa do Marfim e aborda a juventude, o emprego e as migrações africanas.