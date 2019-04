Actualidade

A seleção portuguesa de râguebi sagrou-se hoje campeã do Europe Trophy, pela terceira vez consecutiva, após vencer na Lituânia por 48-7.

Portugal precisava apenas de um empate para garantir novamente o título do segundo escalão europeu da modalidade, com exceção do torneio das Seis Nações, mas confirmou o seu amplo favoritismo frente à formação do leste europeu com sete ensaios, cinco transformações e uma penalidade.

O triunfo português confirma, ainda, a disputa do 'play-off' de acesso ao primeiro escalão, frente à Alemanha, em encontro previsto para o primeiro fim de semana de junho em horário e local a confirmar pela Rugby Europe.