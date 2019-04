Actualidade

O ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, defendeu hoje, durante as comemorações do Dia do Combatente, na Batalha, Leiria, que "o Estado tem obrigação" de dar apoio aos ex-combatentes e às suas famílias, ao longo da vida.

"O Estado tem obrigação de lhes dar [aos ex-combatentes] apoio e às suas famílias nas dificuldades físicas e mentais que advêm da experiência da guerra, e tem responsabilidade de o fazer ao longo de toda a sua vida", disse João Gomes Cravinho, durante o seu discurso, que assinalou as comemorações do Dia do Combatente, numa cerimónia que também evocou o 101.º aniversário da Batalha de La Lys e a 83.ª romagem ao Túmulo do Soldado Desconhecido, presente no Mosteiro da Batalha, no distrito de Leiria.

Segundo o ministro da Defesa, "não há no serviço ao país outras funções que se assemelhem àquelas que são executadas pelos militares, especialmente aqueles que se encontram em frentes ativas de conflito armado".