Inquérito/Energia

As mais-valias das operações de titularização de dívida tarifária, que se traduziram em ganhos para a EDP de 198 milhões de euros entre 2008 e 2017, devem ser partilhadas com o sistema elétrico, segundo relatório preliminar da comissão de inquérito.

De acordo com a versão preliminar do relatório da Comissão parlamentar de inquérito ao pagamento de rendas excessivas ao produtores de eletricidade, a que a agência Lusa teve acesso, "este princípio deverá ser aplicado igualmente às mais-valias e menos-valias realizadas em operações de titularização realizadas no passado, de forma a recuperar para o sistema elétrico nacional parte do saldo dessas operações, as quais importam em 198 milhões de euros".

"Não tendo sido ilegal, esta apropriação integral é indevida e injusta, devendo ser corrigida", considera o deputado do Bloco de Esquerda (BE) Jorge Costa, relator desta comissão, que ouviu mais de 50 personalidades, realçando que "a proporção de tal partilha não deverá ser mais desfavorável ao sistema elétrico nacional do que os 50/50".