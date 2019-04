Inquérito/Energia

A "opção política" do desenho dos contratos de aquisição de energia (CAE), em 1996, atribuiu à EDP uma "renda por 20 anos" para a robustecer financeiramente, conclui o relatório preliminar da comissão parlamentar de inquérito às rendas excessivas.

Na versão preliminar do relatório final da comissão parlamentar de inquérito ao pagamento de rendas excessivas aos produtores de eletricidade, a que a agência Lusa teve acesso, uma das conclusões finais é que o desenho dos CAE, em 1996 - pelo Governo do PS liderado por António Guterres - "define taxas de remuneração para as centrais EDP", que eram estatais e já estavam construídas, "semelhantes aos definidos para o investimento", que era privado e externo, nas novas centrais térmicas do Pego e da Tapada do Outeiro.

"A opção política pela atribuição à EDP desta renda por 20 anos teve em vista o robustecimento financeiro da empresa e a oferta de garantias de rentabilidade futura que dinamizassem o processo da sua privatização", pode ler-se na versão preliminar do relatório da comissão, cujo relator é o deputado do BE Jorge Costa.