Actualidade

O Belenenses e o Santa Clara, duas equipas em posição tranquila, empataram hoje 1-1, em jogo da 28.ª jornada da I Liga de futebol, disputado no estádio Nacional.

Um golo de Nuno Coelho, logo aos nove minutos, permitiu aos 'azuis' adiantarem-se no marcador, mas a equipa açoriana reagiu e igualou ainda na primeira metade, através de Zé Manuel, aos 40 minutos, numa partida em que a equipa de Belém jogou praticamente a segunda parte com menos um, depois da expulsão, por duplo amarelo, de Nuno Coelho (48).

Com este empate, o Belenenses manteve o sétimo posto, agora com 39 pontos, e o Santa Clara o oito, com 36.