Actualidade

O ex-administrador da RTP Nuno Artur Silva disse hoje que desde que foi criado o Conselho Geral Independente (CGI), na RTP, "não há interferência do poder político" na estação pública.

"Tal como é lembrado hoje numa entrevista do presidente do CGI ao Expresso, desde essa altura [criação do conselho, em 2014] não há interferência do poder político na RTP, ponto", considerou hoje Nuno Artur Silva durante o debate "O Estado e o Jornalismo - Tutela, necessidade ou tentação?", que decorreu hoje no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

O ex-administrador responsável pelo pelouro dos conteúdos da estação pública, entre 2014 e 2018, garantiu que tanto durante o governo de Pedro Passos Coelho (PSD/CDS-PP) como no de António Costa (PS) não houve interferência política na RTP, dizendo que no seu período não existiram reuniões "com ministros da tutela para falar sobre conteúdos", algo que "havia antigamente".