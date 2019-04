Actualidade

O defesa Jardel e o médio Fejsa foram hoje excluídos da lista de convocados do Benfica e vão falhar no domingo a deslocação ao campo do Feirense, em encontro da 28.ª jornada da I Liga de futebol.

Tanto Jardel como Fejsa foram titulares durante a semana frente ao Sporting (derrota por 1-0), na Taça de Portugal, mas vão falhar a deslocação a Santa Maria da Feira, para o duelo com o último classificado do campeonato.

Como já era esperado, Gabriel, lesionado, e Rafa, castigado, também foram excluídos, numa convocatória com cinco novidades.