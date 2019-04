Actualidade

Vinte anos depois da primeira manifestação, a Marcha Animal de hoje, que juntou centenas de pessoas nas ruas de Lisboa, arrancou de um ponto de partida diferente nos direitos conquistados, mas ainda com um longo caminho a percorrer.

Rita Silva, presidente da Associação Animal, que há 20 anos organiza todos os anos a Marcha Animal em defesa dos direitos dos animais, não tem dúvidas de que foram duas décadas "com resultados".

"As coisas não estão como estavam, não chega ainda, mas não estão como estavam há 20 anos, de todo", disse à Lusa a ativista, que esta tarde foi uma das centenas de pessoas que se juntou frente à praça de touros do Campo Pequeno, em Lisboa, de onde saiu a marcha com destino à Assembleia da República.