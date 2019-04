Actualidade

O Vitória de Guimarães recebeu e goleou hoje o Desportivo de Chaves por 4-0, em jogo da 28.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que lhe permite subir ao quinto posto.

A equipa vimaranense chegou cedo à vantagem, com um golo de Wakaso, logo aos quatro minutos, tendo chegado ao intervalo a vencer já por 3-0, com tentos de Tozé (11), de grande penalidade, e de Rochinha (36). Alexandre Guedes, aos 80, fechou a contagem.

Com este triunfo, os vitorianos subiram ao quinto posto com 45 pontos, os mesmos do Moreirense, sexto e que ainda hoje recebe o Sporting de Braga, enquanto os flavienses mantêm-se na zona de descida, ocupando o 17.º e penúltimo lugar com 24 pontos, menos três do que o Nacional, 15.º e primeira equipa acima da linha de despromoção.