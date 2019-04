Fake News

O diretor-adjunto do Expresso, David Dinis, afirmou hoje que o fenómeno das 'Fake News' pode desencadear "uma guerra mundial", defendendo a sua regulação, no colóquio "Sete vidas - o futuro do jornalismo", no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

"Nada disto é novo, mas hoje estamos muito mais sensíveis. O fenómeno das 'Fake News' não acontece só por interesse económico. Há também um interesse político e geopolítico de poder. As 'Fake News' podem desencadear uma guerra mundial", observou David Dinis, num debate sobre 'Fake News' e populismo.

De acordo com o diretor-adjunto do Expresso, o jornalismo é pequeno para combater este problema, exemplificando com a existência de centrais de produção de informação falsa nos Balcãs.