O Benfica apurou-se hoje para a 'final four' da Liga Europeia de hóquei em Patins, após receber e vencer a Oliveirense, por 3-1, em jogo segunda mão dos quartos de final.

Com este resultado, o Benfica junta-se ao Sporting, Barcelona e FC Porto, que hoje também garantiram o acesso para esta final a quatro.

Após uma primeira parte em que os guarda-redes das duas equipas estiveram em evidência, ao manter invioláveis as suas redes, o 'capitão' do Benfica, Válter Neves, abriu o ativo, aos 26 minutos. Jorge Silva, aos 38, igualou a partida, mas, na resposta, Diogo Rafael, aos 39, recolocou o Benfica a vencer e Jordi Adroher 'selou' o resultado, a seis segundos do fim.