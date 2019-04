Actualidade

Sporting de Braga e Benfica manifestaram hoje "pesar" pelo falecimento de Sandra Pinto, mãe do futebolista 'arsenalista' David Veiga, que se dirigia para o encontro de juniores entre as duas equipas, da fase final do campeonato nacional.

"O SC Braga regista com enorme pesar o falecimento da mãe do jogador David Veiga, Sandra Pinto, vítima de um acidente rodoviário quando se dirigia para o encontro que os juniores disputaram na tarde deste sábado contra o SL Benfica", assinalou o clube minhoto.

Os bracarenses, que apelam ao respeito pela privacidade do jovem, falam em "terrível hora de dor e consternação" e prometem todo o apoio ao futebolista, que tem o pai, que seguia na mesma viatura, em "situação crítica".