Actualidade

Covilhã, Castelo Branco, 06 abr - O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, afirmou hoje que o partido está a ser alvo de uma campanha de ódio e difamação por ter estragado a "festa" e viabilizado uma nova solução política.

"Por isso mesmo, este ódio, estes ajustes de contas, as infâmias, a mentira, a manipulação a que o nosso partido está sujeito têm a ver com esta causa funda: estragámos-lhe a festa e comprometemos as suas ambições e os seus interesses. Pois, fazem de facto uma campanha muito forte, mas, camaradas, não nos intimidam", afirmou.

Jerónimo de Sousa falava na Covilhã, distrito de Castelo Branco, durante a sessão de encerramento da XI Assembleia da Organização Regional de Castelo Branco.